नई दिल्ली (एएनआई): टीवी के फेमस कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपये का योगदान दिया है, ताकि कोरोनावायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग हो सके। कपिल शर्मा ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। अपने ट्वीट में उन्‍होंने लिख कि यह वक्‍त साथ मिलकर उन लोगों के लिए खड़े होने का है, जिन्‍हें हमारी जरूरत है।

50 लाख के दान के साथ ही लोगों से की अपील

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पीएम मोदी की किए अपने ट्वीट में बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैने पीएम रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का सहयोग दिया है। इसके अलावा COVID-19 को फैलने से रोकने और सुरक्षित रहने के लिए उन्‍होंने लोगों से घर पर ही रहने की अपील भी की। उन्‍होंने ट्वीट के अंत में लिखा। #stayhome #staysafe #jaihind #PMrelieffund। आगे पढ़ें कपिल शर्मा का ट्वीट।

It's time to stand together with the ones who need us. Contributing Rs.50 lakhs to the PM relief fund towards the #fightagainstcorona. Request everyone to #stayhome #staysafe #jaihind #PMrelieffund @narendramodi 🙏 🇮🇳