नई दिल्ली(एएनआई)। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए मामलों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस दाैरान कोराेना वायरस यानी कि COVID-19 महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में बात करने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी खुद पीएमओ ने एक अन्य ट्वीट के जरिए दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या विभिन्न हिस्सों से 14 ताजा मामले सामने आने के बाद अब तक 169 पहुंच गई। यह खतरनाक कोराेना वायरस दुनिया भर से करीब 7,500 से अधिक लोगों की जिंदगी छीन चुका है।

PM Shri @narendramodi will address the nation on 19th March 2020 at 8 PM, during which he will talk about issues relating to COVID-19 and the efforts to combat it.