मुंबई (आईएएनएस)। Coronavirus : एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने स्विडिश टीनएजर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ हाथ मिल कर एक मुहीम छेड़ी है। इसके तहद दोनों मिल कर दुनियाभर के कमजोर बच्चों को कोरोना वायरस के कहर से बचा सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस कमजोर लोगों या बच्चों को तेजी से प्रभावित कर रहा है। प्रियंका ने कमजोर बच्चों पर कोरोना के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर इस बारे में बताया है।

Join me in supporting this much needed campaign by @UNICEF & @GretaThunberg

कमजोर बच्चों पर कोरोना के प्रभाव को लेकर करेंगी बात

प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, 'कोरोना वायरस के कहर का प्रभाव दिल तोड़ देने वाला है। ये दुनिया भर में कमजोर बच्चो पर ज्यादा असर कर रहा है। उन्हें कई बार खाना खाने को भी नहीं मिलता और इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी चरमराई हेल्थकेयर व्यवस्था और उनके साथ होने वाली हिंसा, उन्हें पढ़ाई करने को नहीं मिलती। इस वक्त हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरुरत है... और ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है।'

It&यs heartbreaking to see the effect of Covid-19 on vulnerable children across the world. They now have to cope with food shortages, strained healthcare systems, violence & lost education. We need to protect them.. the onus is on us.



