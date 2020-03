कानपुर (फीचर डेस्क)। COVID 19 : बिना अपनी प्रॉपर जांच कराए हॉस्पिटल से आने- जाने वाले कुछ कोरोना वायरस सस्पेक्ट्स के मुद्दे पर फिल्ममेकर एकता कपूर और एक्ट्रेस रिचा चड्ढा आमने- सामने आ गईं। दोनों के बीच ट्विटर पर लंबी बहस चली। इस पूरी बहस की शुरुआत कॉमेडियन अदिति मित्तल के एक ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'इंडिया में जिन लोगों में कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं। वे हॉस्पिटल्स और मेडिकल अथॉरिटीज से दूर भाग रहे हैं। यह बताता है कि एक आम इंडियन को अपने स्टेट और गवर्नमेंट पर कितना भरोसा है और उनका रिलेशन कैसा है।' इस ट्वीट पर रिचा का जवाब आया जिसके साथ उन्होंने 'प्लस वन' लिखा और कहा, 'हालांकि कोई भी इस बिहेवियर को माफ नहीं कर सकता।'

All these people running away from hospitals and medical authorities in India when they have symptoms of #Covid19 is the best indicator of the relationship and trust that the average Indian citizen has with the state and government.