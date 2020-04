नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय ह्यूमन र्सोर्स डेवलपमेंट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के 'माई बुक माई फ्रेंड' अभियान में शामिल होने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी संडे को अपनी करेंट रीडिंग लिस्ट फैंस के साथ शेयर की। साथ ही उन्होंने 'मानवता के लिए एक छोटा कदम' कहते हुए एक वीडियो साझा किया और लोगों से कोरोनोवायरस संकट के समय में साहसी और दयालू बने रहने की अपील भी की।

T 3512 -

Stephen King once wrote, “Books are a uniquely portable magic.”

I am so happy to be struck by this magic in #lockdown. Thanks @DrRPNishank for #MyBookMyFriend campaign. I am reading 'The Anarchy' , by William Dalrymple these days. pic.twitter.com/Ggk15h1FjF