कानपुर। सलमान खान की फिल्म Dabangg 3 Box Office Weekend Collection काफी कुछ बता रहा है। फिल्म की कमाई के आंकड़े बता रहे हैं कि सलमान के फैन उनके लिए कितने लॉयल हैं। लॉ एंड ऑर्डर की दवाबपूर्ण सिचुएशन में भी लोग फिल्म देखने आ रहे हैं और Dabangg 3 ठीकठाक कमाई कर रही है। बेशक सामान्य स्थितियों में ये आंकड़ा कहीं अलग होता। बीते तीन दिनों में फिल्म ने करीब 75 करोड़ की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक इन हालात में फिल्म का ये प्रदर्शन काबिल ए तारीफ है।



बेहतर हो सकती थी कमाई

BOI की मानें तो 'दबंग 3' ने संडे को लगभग 30% की शानदार बढ़त शो की है, और उसका कलेक्शन 29 करोड़ के करीब रहा है।बेशक कानून और व्यवस्था के मुद्दों के चलते कुछ असर पड़ा है, जिसके चलते कुछ स्थानों पर दूसरों की तुलना में कमाई में फर्क दिखा है और फिल्म ने अपनी एक्सपेक्टेड कमाई का मौका खो दिया है। हांलाकि सलमान खान फिल्म होने के चलते पहले दिन भी फिल्म ने अच्छी कमाई की थी पर ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने भी कहा कि ये और अच्छी हो सकती थी अगर सिचुएशन सामान्य होती।

#Dabangg3 hits ₹ 20 cr+ on Day 1 thanks largely to #SalmanKhan&यs star power... Day 1 biz would&यve easily been much, much higher had it not been for the protests... Resultantly, biz kept fluctuating throughout the day... A substantial sum was lost due to this reason...