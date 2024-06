कानपुर (इंटरनेट डेस्क) । David Warner Retirement: ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का इंटरनेशनल करियर ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट इंडीज में ICC T20 विश्व कप 2024 से बाहर होने के साथ ही समाप्त हो गया। अपने रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही कर दिया था। हालांकि, डेविड वॉर्नर अभी टी20 लीग खेलते रहेंगे। वार्नर के रिटायरमेंट केअवसर पर भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए उनके अब तक के बेहतरीन प्रदर्शन व शानदार करियर के लिए बधाई दी है।

No one likes a quiet goodbye, but that&यs the game of life mate. Well done on an incredible career @davidwarner31 !



From smashing boundaries on the park to nailing Bollywood moves and dialogues, you&यve done it all in true #Warner style.



A feared batsman, a lively teammate and… pic.twitter.com/kPfTvcvXl6