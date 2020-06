नई दिल्ली (एएनआई)। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने सोमवार को कहा कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित होने के लिए "बेहद आभारी" हैं। 24 वर्षीय स्पिनर ने अपने मेंटरों और कोचों को लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी। दीप्ति ने ट्वीट किया, 'मैं अर्जुन पुरस्कार के लिए @BCCI द्वारा नामित होने के लिए बहुत आभारी हूं। मेरे सभी कोचों, मेंटर्स और टीम को मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। अपना सर्वश्रेष्ठ देती रहूंगी,"

