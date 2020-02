नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी (AAP) के पक्ष में आए हैं। AAP अब तक 21 सीटों पर जीत दर्ज चुकि है और 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं, भाजपा के खाते में सिर्फ 7 सीटें ही आती हुईं नजर आ रही हैं। इससे अब यह साफ हो गया है कि दिल्ली में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार ही बनेगी। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, 'मैं दिल्ली के लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं दिल्ली के लोगों के जनादेश को स्वीकार करता हूं और अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वह लोगों की उम्मीदों के अनुसार काम करेंगे।'

Manoj Tiwari,Delhi BJP chief: We couldn't perform well,we'll evaluate this.Sometimes we get discouraged when results are not as per our expectations but I would like to tell our workers to not be disheartened...Compared to 2015 our winning percentage has increased. #DelhiResults https://t.co/BvIChrcDAK