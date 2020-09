नई दिल्ली (एएनआई)। कोराेना वायरस संकट के बीच दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन से सफर करने वालों यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने बुधवार को 171 दिनों से बंद पड़ी ब्लू लाइन और पिंक लाइन सेवाएं फिर से शुरू कीं। डीएमआरसी ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि ब्लू एंड पिंक लाइनों ने आज सेवाएं फिर से शुरू कर दीं। धीरे-धीरे और स्थिर रूप से, दिल्ली मेट्रो आपको वापस ले जाएगी। दोनो लाइनों पर सेवाओं का समय सुबह में 7 बजे से 11 बजे तक और शाम में 4 बजे से 8 बजे तक रहेगा। साथ ही कल से चल रही येलो और रैपिड लाइन तय समय अनुसार चलेगी।

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) resumes services on Blue and Pink lines.



Metro trains will run from 7 am to 11 am in the morning and 4 pm to 8 pm in the evening on both the lines, says DMRC. pic.twitter.com/E32IhTnaSW