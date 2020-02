नई दिल्ली (पीटीआई)। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी भारत की पहली होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस यात्रा के दौरान ट्रंप आतंकवाद और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि आठ महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की पांचवीं मुलाकात होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की पहली यात्रा होगी। आठ महीने में पीएम मोदी के साथ यह उनकी पांचवीं मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस यात्रा के दौरान अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली का दौरा करेंगे।

MEA: US President Trump will land in Ahmedabad around noon, from there he will go to Motera Stadium to address the 'Namaste Trump' event. The route from the airport to the stadium, we expect a large no. of people will line-up. https://t.co/ZgFJQr0sZU