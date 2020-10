नई दिल्ली (एएनआई)। Durga Puja 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समारोहों की शुरुआत की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा की शुरुआत पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब आस्था अपरम्पार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति, से आगे बढ़कर पूरा देश ही बंगालमय हो जाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार भारत की एकता और शक्ति को दर्शाता है। यह बंगाल से आने वाली परंपराओं और संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। उन्होंने बंगाली में भी राज्य के लोगों की कामना की।

The festival of #DurgaPuja is a festival that reflects unity and strength of India. It is also a reflection of the traditions and culture that comes from Bengal: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/OGWCzu50Tk