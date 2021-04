कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। बॉलीवुड सितारे जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा, कैटरीना कैफ, डायना पेंटी, हेमा मालिनी, अर्जुन रामपाल, आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा सहित अन्य ने सोशल मीडिया पर 'अर्थ डे' पर जागरुकता वाली पोस्ट की। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने खुद को समुद्र के किनारे पर बैठे हुए और प्रकृति की सुंदरता को दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "जब हम प्रकृति की दिनचर्या में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो हम इसे खिलने देते हैं ... # WorldEarthDay,"

अभिनेत्री कटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'प्रकृति में गहराई से देखें और आप सब कुछ बेहतर समझेंगे - अल्बर्ट आइंस्टीन।' इसके साथ एक्ट्रेस ने अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की।

हेमा मालिनी ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और पृथ्वी और एक हरे पेड़ की तस्वीर साझा की क्योंकि उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना काम करने का आग्रह किया। कैप्शन में लिखा, "आज अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर धरती माता को स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए अपना काम करें दें। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुंदरता की विरासत को पीछे छोड़ दें।

International Earth Day is being celebrated today. Let us all do our bit to make Mother Earth a cleaner and healthier place to live in. Leave a legacy of beauty behind for our future generations🙏 pic.twitter.com/F9X0ggxa3a