नई दिल्ली (एएनआई)। Delhi Assembly elections date भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ऐलान किया कि यहां पर 8 फरवरी, 2020 को मतदान और 11 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली में 13,750 केंद्रों पर मतदान होगा।



दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें पर होंगे चुनाव

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और यहां कुल 1,46,92,136 मतदाता हैं। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) ने फरवरी 2015 में 70 विधानसभा सीटों में से 67 पर जीत दर्ज की थी।

मुफ्त बैंकिंग सर्विस देने पर फोकस कर रही आप

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार लगातार दूसरे कार्यकाल में मुफ्त बैंकिंग सर्विस देने पर फोकस कर रही है। दिल्ली में आप सरकार पिछले साल डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसी कई स्कीम लोगों को दी थी।

CEC: New concept of absentee voters introduced,enables those voters to take part in polls who are not able to come to polling stations due to physical circumstances or unavoidable reasons. PWDs & Sr citizens above 80 yrs can either vote in person or vote through postal ballot https://t.co/bjc8itbo35