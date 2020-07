कानपुर (एएनआई / आईएएनएस)। कानपुर में स्थानीय पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले चमन सिंह के बेटे संदीप का 22 जून को अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई है। हालांकि उसका शव अभी नहीं मिला है। इस मामले के बाद से परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले के बारे में खुलासा करते हुए, कानपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) मोहित अग्रवाल ने कहा कि लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की हत्या मामले में पांच लोग ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ज्ञानेंद्र अपराध का मास्टरमाइंड है। कुलदीप और रामजी संजीत के दोस्त थे और उसी लैब में काम करते थे।

Relatives of the victim (Sanjeev Yadav) are claiming that they have given the ransom amount of Rs 30 lakh to the kidnappers. As per the investigation till now,we found that no ransom amount has been given,still we are probing the case from all angles:Mohit Agarwal,IG Kanpur Range pic.twitter.com/TAPxkPEDmf