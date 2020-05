नई दिल्ली (पीटीआई)। पाकिस्तान के पूर्व क्रिेकटर शाहिद अफरीदी अपने बड़-बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने फिर कश्मीर राग अलापा। यही नहीं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी काफी आपत्तिजनक कमेंट कर गए। अफरीदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि अफरीदी पाक अधिकृत कश्मीर में सेना से मिलने गए थे और वहां जोश-जोश में कुछ ज्यादा बोल गए। उधर अफरीदी का भारत के खिलाफ जहर उगलना था, इधर भारतीय क्रिकेटर्स ने उन्हें टि्वटर पर लताड़ लगाना शुरु कर दिया।

Yes NEVER AGAIN no matter what https://t.co/PZBWAEoloR — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 17, 2020



हरभजन सिंह ने शाहिद अफरीदी को अपनी दोस्ती लायक नहीं बताया, जबकि युवराज सिंह पिछले महीने पाकिस्तानी खिलाड़ी की सहायता पर अब पछतावा कर रहे। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अफरीदी की भारत विरोधी टिप्पणियों पर निराशा व्यक्त की।हरभजन ने रविवार को पीटीआई को बताया, "यह अफरीदी था जिसने मुझे और युवी को अपनी फाउंडेशन के समर्थन में एक वीडियो बनाने का अनुरोध किया था, जिसमें महामारी के खिलाफ जंग में सबको एकजुट करना था।' भज्जी कहते हैं कहा, "इस शख्स को मैंने कभी अपना दोस्त कहा था। वह दोस्ती के लायक नहीं है।'



भज्जी के अलावा युवी ने भी पिछले माह अफरीदी के फाउंडेशन का समर्थन किया था। आज वह खुद अफरीदी के इस काम से निराश हैं। युवी ने टि्वटर पर लिखा, 'हमारे माननीय पीएम पर अफरीदी की टिप्पणियों से वास्तव में निराश हूं। एक जिम्मेदार भारतीय के रूप में जिन्होंने देश के लिए खेला है, मैं ऐसे शब्दों को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने मानवता के लिए आपके इशारे पर अपील की। लेकिन अब कभी आपका साथ नहीं दूंगा।'

Gosh! What all a person must do to remain relevant! Even more so for a nation that is living on alms. So, better do something for your failed nation and leave #Kashmir alone. I am a proud Kashmiri and it is and will always remain an inalienable part of India. Jai Hind!🇮🇳❤️💪 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) May 17, 2020



बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना भी अफरीदी को लताड़ लगाने वाले भारतीय क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं। रैना ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की हालिया भारत विरोधी टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की है। रैना ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अफरीदी को फटकार लगाते हुए कहा, 'मैं एक गर्वित कश्मीरी हूँ और यह हमेशा भारत का एक अविभाज्य अंग रहेगा। जय हिंद!" उन्होंने आगे लिखा,' कश्मीर के बारे में सोचना छोड़ दो, पहले अपने देश को संभालो।'

Is waqt jab saari duniya corona se lad rahi hai us waqt bhi tumko kashmir ki padi hai.

Kashmir humara tha humare hai aur humara hi rahega. Chaiyeh 22 crore le ao, humara ek, sava lakh ke barabar hai . Baaki ginti apne aap kar lena @SAfridiOfficial — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 17, 2020

टीम इंडिया के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन ने भी अफरीदी को फटकार लगाई। धवन लिखते हैं, 'जब पूरी दुनिया कोरोनोवायरस से लड़ रही है, तो आप कश्मीर के बारे में चिंतित हैं। कश्मीर हमेशा से हमारा है। चाहें 22 करोड़ ले आओ, हमारा एक सवा लाख के बराबर है। बाकी गिनती अपने आप कर लेना।'

Pak has 7 lakh force backed by 20 Cr ppl says 16 yr old man @SAfridiOfficial. Yet begging for Kashmir for 70 yrs. Jokers like Afridi, Imran & Bajwa can spew venom against India & PM @narendramodi ji to fool Pak ppl but won't get Kashmir till judgment day! Remember Bangladesh? — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 17, 2020



गंभीर ने अफरीदी को उनकी टिप्पणियों के लिए भी नारा दिया। गंभीर ने ट्वीट किया, "पाकिस्तान में सात लाख बल है जो 20 करोड़ लोगों द्वारा समर्थित है। 16 साल के व्यक्ति शाहिद अफरीदी कहते हैं। फिर भी 70 साल तक कश्मीर की भीख मांगते हैं। अफरीदी, इमरान और बाजवा जैसे जोकर भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल सकते हैं। मगर कश्मीर नहीं मिलेगा! बांग्लादेश को याद कर लो।'

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari