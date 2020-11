नई दिल्ली (आईएएनएस)। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वाटसन के रिटायरमेंट की खबर कल से चल रही थी मगर इस दिग्गज खिलाड़ी ने इन खबरों पर आज मुहर लगा दी। वाटसन ने एक ट्वीट के जरिए अपने संन्यास की पुष्टि की। उन्होंने t20stars.com पर 'माई रिटायर अनाउंसमेंट' शीर्षक से एक वीडियो के साथ लिखा, 'जैसे ही एक अद्भुत अध्याय बंद होता है, एक और बहुत ही रोमांचक ओपनिंग होती है। मैं हमेशा सभी के लिए आभारी रहूंगा।'

This closing chapter is going to be so hard to top, but I am going to try.

I truly am forever grateful to have lived this amazing dream.

Now onto the next exciting one...#thankyou https://t.co/Og8aiBcWpE