नई दिल्ली (एएनआई)। Gautam Gambhir Head Coach: पूर्व सलामी बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर को मंगलवार को इंडिया की मेल टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया। टी20 वर्ल्ड कप जीत का जश्न खत्म होने के साथ ही इंडिया क्रिकेट एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। वहीं इस खास मौके पर तमाम क्रिकेटर्स गौतम गंभीर को बधाई दे रहे हैं। हरभजन सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में नई पारी के लिए गौतम गंभीर को बधाई। मुझे यकीन है कि आपका एक्सपीरिएंस, एनर्जी, पैशन, एग्रेशन और टैलेंट टीम को अच्छे रास्ते पर ले जाएगी. मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं दोस्त।

Congratulations @GautamGambhir for your new innings as Head Coach of Indian Cricket Team. I am sure that your experience, energy, passion, aggression and talent will steer the team on the path of excellence. My best wishes to you. Good luck buddy pic.twitter.com/9gVruBZPC4