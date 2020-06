नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन और गोल्डन गर्ल के नाम से पहचानी जाने वाली पीटी उषा को जन्म दिन की बधाई दी। पीटी उषा आज 56 की हो गईं। आलराउंडर युवराज सिंह ने ट्वीट किया कि भारतीय ट्रैक और फील्ड @PTUshaOfficial की रानी को जन्म दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपकी अद्भुत उपलब्धियों को देखकर बड़ा हुआ, जिसने हमें भारतीय होने पर गर्व किया। आप अपने समर्पण के साथ युवाओं को प्रेरणा देती रहें और कृपया सुरक्षित रहें, आपका दिन मंगलमय हो!। वहीं केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया जन्म दिन की बधाई पीटी उषा। उन्होंने यह भी लिखा कि वह अभी भी युवा एथलीटों को प्रशिक्षण और कोचिंग देकर भारतीय खेलों में योगदान दे रही हैं।

Birthday greetings to the legend and India's original "Golden Girl" PT Usha. She is still contributing to Indian sports by providing training and coaching to young athletes. I pray for her good health and long life @PTUshaOfficial https://t.co/rwbGaqu5ZS pic.twitter.com/5tRCru6rqd