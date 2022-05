नई दिल्ली (पीटीआई)। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने इस महीने की शुरुआत में एक बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जीएसटी के तहत इन सेवाओं पर टैक्स की दर बढ़ा कर 28 प्रतिशत कर दिया जाए। जीओएम ने बुधवार को इन सेवाओं को टैक्स की इन दरों को लागू करने का काम पूरा कर लिया गया।

The Group of Ministers (GoM) on casinos, race courses & online gaming has come to a consensus.



