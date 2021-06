कानपुर ;(इंटरनेट डेस्क)। टीका लगवाएं, मास्क पहनें, जीवन बचाएं, गूगल ने आज मंगलवार को डूडल बनाकर लोगों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। डूडल के जरिए गूगल लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा टीकाकरण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी मुहैया करा रहा है। गूगल के इस डूडल में सभी अक्ष्रों को मास्क पहने और कोविड-19 का टीका मिलने के बाद जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। इस शानदार डूडल पर क्लिक करने पर, गूगल यूजर्स को वैक्सीन संबंधित जानकारी से भरे एक लैंडिंग पेज पर ले जाता है, जिसमें आस-पास के वैक्सीन केंद्र, CoWin पोर्टल का लिंक, टीकाकरण की पात्रता, साइड इफेक्ट, टीकों की प्रभावशीलता और संबंधित डेटा उपलब्ध है। यह बहुत काम का पेज है।

हाईएस्ट वैक्सीनेशन होने पर बना डूडल

गूगल विशेष अवसरों, घटनाओं, उपलब्धियों और उल्लेखनीय ऐतिहासिक आंकड़ों को चिह्नित करने के लिए डूडल बनाता है। ऐसे में आज का डूडल भारत द्वारा एक ही दिन में हाईएस्ट कोविड -19 टीकाकरण दर्ज करने की उपलब्धि में आया है। कोविड -19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देश लागू होने के बाद सोमवार को देश भर में 85.15 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में यह कोरोना वायरस टीके की सबसे अधिक खुराक दी गई है।



Today&यs record-breaking vaccination numbers are gladdening. The vaccine remains our strongest weapon to fight COVID-19. Congratulations to those who got vaccinated and kudos to all the front-line warriors working hard to ensure so many citizens got the vaccine.



Well done India!