कैलिफोर्निया (एएनआई)। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नेविगेशन ऐप में से एक Google Maps इस हफ्ते 15 साल पुराना हो गया है। गूगल ने एनिवर्सरी के मौके पर Google Maps के लिए एक बड़ा अपडेट पेश किया है। इस नए अपडेट में यूजर्स को गूगल मैप में नया लोगो, फीचर्स और अन्य चीजें देखने को मिलेंगी। आज से, Google Maps उपयोगकर्ताओं को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन और आईफोन पर एक नया अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि अपडेट किए गए मैप में अब पांच नए टैब मिलते हैं जो अब उपयोगकर्ताओं को नई जगहों की खोज करना और भी आसान बनाते हैं। पांच टैब में एक्सप्लोर, कम्यूट, सेव्ड, कॉन्ट्रिब्यूट और अपडेट शामिल हैं।

कई नए फीचर किए गए ऐड

वहीं, अगर Google Maps के नए लोगो की बात करें तो गूगल मैप को पिन की तरह व्हाइट बैकग्राउंड पर रखा गया है। बता दें कि दूसरे ऐप आइकॉन के आधार पर ही गूगल ने इसे बदला है। नए अपडेट में अब यूजर्स ट्रेन या बस में क्राउड के अलावा टेंप्रेचर व व्हील चेयर ऐक्सेसिबिलिटी जैसी जानकारियां भी अपलोड कर सकते हैं। गूगल मैप्स के 15 साल पूरे होने पर सीईओ सुंदर पिचाई ने गुरुवार को ट्वीट कर बधाई दी और साथ ही अपना एक ब्लॉग भी शेयर किया।

मैप ने लाइफ को बनाया आसान

ब्लॉग में उन्होंने यह बताया है कि गूगल मैप्स ने कैसे उनकी और सभी यूजर्स की लाइफ आसान बनाई है और जरुरी मौकों पर मदद की है। पिचाई ने लिखा कि मैप्स की मदद से ही वह अपना पसंदीदा खाना खाने के लिए सही जगह पर पहुंच जाते थे। ट्विटर पर पिचाई ने लिखा, '15वां जन्मदिन की शुभकामाएं गूगल मैप्स। आज मैं मैप्स पर ऐसी जगहों को दिखाने जा रहा हूं, जो मेरे लिए मददगार साबित हुईं हैं और हर जगह मैंने अपने पसंदीदा वेज बरीतो (फूड डिश) को खोज निकला है। हमारे उपयोगकर्ताओं के सपोर्ट के लिए धन्यवाद, मैप्स हर दिन अधिक उपयोगी साबित होते रहेंगे।'

Happy 15th Birthday @GoogleMaps! Reflecting today on some of the ways it&यs been helpful to me, from getting around more easily to finding a good veggie burrito wherever I am:) Thanks to the support of our users, Maps keeps getting more helpful every day.https://t.co/Q4ky0pEpC3