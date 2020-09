नई दिल्ली (पीटीआई)। गूगल ने कहा कि पेटीएम अब नये यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि इसका पहले से पेटीएम इस्तेमाल कर रहे यूजर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गूगल ने एक ई-मेल का जवाब देते हुए शुक्रवार को कहा, 'खेल नीतियों के उल्लंघन के चलते पेटीएम एप को ब्लाॅक कर दिया गया है। आईपीएल टूर्नामेंट से पहले पाॅलिसी को लेकर हमने सबकुछ साफ कर दिया था।'

Dear Paytm'ers, Paytm Android app is temporarily unavailable on Google's Play Store for new downloads or updates. It will be back very soon. All your money is completely safe, and you can continue to enjoy your Paytm app as normal.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: We continue to work with Google to restore our Android app. We assure all our users that their balances & linked accounts are 100% safe.



Our services are fully functional on all existing apps and you can continue enjoying Paytm like before.https://t.co/Klb63HRr0V