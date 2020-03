कानपुर। 18 मार्च 1948 को मुंबई में जन्में एकनाथ सोलकर भारत के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं। सोलकर को उनकी शानदार फील्डिंग के लिए याद किया जाता था। खासतौर से शार्टलेग में उनसे बेहतर शायद ही कोई दूसरा फील्डर हो। बल्लेबाज के नजदीक खड़े होकर जिस फुर्ती और तेजी के साथ वह कैच पकड़ते थे, सब देखते रह जाते। यही वजह है कि उन्हें ऑल टाइम बेस्ट इलेवन फील्डर में गिना जाता है। इक्की के नाम से मशहूर एकनाथ के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं।

हर पारी में एक से ज्यादा कैच

एकनाथ सोलकर दुनिया के इकलौते टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने 12 या उससे ज्यादा पारियों में औसत एक से ज्यादा कैच हर इनिंग में पकड़े हैं। सोलकर ने भारत के लिए कुल 27 मैच खेेले जिसमें 48 पारियों में उन्होंने 53 कैच लपके। आजकल शार्टलेग में फील्डर हेलमेट पहनकर फील्डिंग करते हैं मगर सोलकर ने ये कारनामे बिना हेलमेट पहने किए। यानी वह बेखौफ बल्लेबाज के बगल में खड़े होते थे और चीते की फुर्ती से कैच लपकते।

#OnThisDay in 1948, one of the finest close fielders ever was born.



India's Eknath Solkar took 53 catches – mostly at short leg – in his 27 Tests, the highest rate of catches for any outfielder to have played more than 10 Tests 👏 pic.twitter.com/9kZGhdpWcN