मुंबई (एएनआई)। बाॅलीवुड के दिग्गज कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को एक्ट्रेस मुमताज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। मुमताज आज अपने 73वां जन्मदिन मना रही हैं। 74 वर्षीय के शत्रुघ्न ने अपने समय की सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज को टि्वटर पर जन्मदिन की बधाई दी।

Warm & loving birthday wishes for a very dear friend, elegant, gracious, favourite heroine/ star #Mumtaz. She is a wonderful & great lady,who has been very helpful & supportive in my initial years. I'm indebted to her with an attitude of gratitude, wishing her happiness, love,