नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व भारतीय और मौजूदा खिलाड़ियों ने शनिवार को सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। सचिन आज 48 साल के हो गए। इस मौके पर तमाम खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट के दिग्गज को बधाई दी।

पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट किया, "सचिन सच है, सच है तो जीवन है। सच तो यह है कि दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वह सबसे विनम्र और अविश्वसनीय इंसान है।"

भारत और मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने भी तेंदुलकर को बधाई देने के लिए ट्विटर पर लिखा और उन्होंने लिखा: "जन्मदिन मुबारक हो @sachin_rt सर। आपको स्वास्थ्य और खुशी की शुभकामनाएं।"

Many many happy returns of the day @sachin_rt to an absolute legend of cricket. Your passion towards cricket made us love the game and gave a lifetime of memories! Wishing you a blessed & a healthy life always 🙌 pic.twitter.com/llPGhtu4rd — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) April 24, 2021

भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी तेंदुलकर को बधाई देने के लिए ट्विटर पर कहा, मास्टर ब्लास्टर द्वारा दिखाए गए जुनून ने देश में सभी को खेल से प्यार किया। रैना ने ट्वीट किया, "क्रिकेट के प्रति आपकी दीवानगी ने हमने खेल से प्यार किया और हमें जीवन भर यादों की झड़ी लगा दी! आपको स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएँ।"

Very few individuals are capable of evoking collective emotions of millions of people the way you do, Sachin Paaji! Here's wishing you a very happy birthday and an even happier year ahead! pic.twitter.com/jmeQQuNq6f — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) April 24, 2021

ट्विटर पर लेते हुए, भारत के मौजूदा टेस्ट-उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लिखा: "बहुत कम लोग हैं जो लाखों लोगों की भावनाओं को सच करने में सक्षम हैं, जिस तरह से आपने किया सचिन पाजी! यहां आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आगे भी खुशी रहें।"

तेंदुलकर की पूर्व आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने भी ट्विटर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

Wishing @sachin_rt sir a very Happy Birthday. You inspired millions of athletes all around the world to pursue their goals ☺️🎂🙏🏻 pic.twitter.com/ApIydtbRUo — Sakshi Malik (@SakshiMalik) April 24, 2021

पहलवान साक्षी मलिक ने भी मास्टर ब्लास्टर को बर्थडे विश करते हुए कहा, '@sachin_rt सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए दुनिया भर के लाखों एथलीटों को प्रेरित किया।"

तेंदुलकर ने 1989 में 16 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने सभी फाॅर्मेट में 34,357 रन बनाए, जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा की तुलना में 6,000 रन अधिक है। अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक के रूप में, तेंदुलकर के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने एकदिवसीय मैचों में 18,426 रन और टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए हैं। उन्हें आखिरी बार इस साल रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ में देखा गया था जहाँ उन्होंने इंडिया लीजेंड्स को खिताबी जीत दिलाई थी।