Happy Dussehra 2023 Wishes, Images, Status, quotes, messages, greetings, Photos, Gif: दशहरा यानि विजयादशमी का पर्व हम सभी के लिए सिर्फ पौराणिक महत्‍व का दिन नहीं है, बल्कि हम सभी जाने अनजाने यह जरूर मानते हैं कि इस दिन रावण दहन के साथ ही हमारी जिंदगी की तमाम बुराईयां भी जलकर नष्ट हो रही हैं और हमारे जीवन में तमाम खुशहाली आएगी। यही वो वजह है कि हम सब दशहरा को इतने उत्‍साह के साथ मनाते हैं। नवरात्रि पर्व के नौवें दिन दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन शस्‍त्र पूजन की भी खास महत्‍व है। इस साल 24 अक्‍टूबर, मंगलवार को दशहरा मनाया जा रहा है। इस दिन को बनाएं और भी खास, अपनो के साथ शेयर करें, विजयादशमी के शुभकामनाएं और पिक्‍स...

1: बुराई को खुद से और इस देश से दूर भगाओ

अच्छाई को अपने जीवन में अपनाओ,

रावण को जलाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ

प्रगति के पथ पर भारत देश को आगे बढ़ाओ

हैप्‍पी दशहरा 2023

2: आपकी लाइफ में हो खुशियों का मेला

कभी न आए कोई झमेला,

सदा सुखी रहे आपका बसेरा

आपके लिए शुभ हो दशहरा

3: कभी भी दुःख का आप पर पड़े ना साया

राम जी के नाम का ऐसा असर हैं छाया,

हर पल धन धन्य आये आपके अंगना

हैं विजयादशमी पर मेरी है यही मनोकामना...

4: भीतर के रावण को जो, आग खुद लगाएंगे

सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे

विजयादशमी की शुभकामनाएं

5: बुराई पर अच्छाई की जीत

दशहरा लाता है एक उम्मीद,

रावण की तरह हमारे दुखों का अंत हो

एक नई शुरुआत हो, नया सवेरा साथ हो

दशहरा की शुभकामनाएं...

6: रावण के संहार पर दशहरा

अयोध्या वापसी पर मनाते दिवाली हैं,

दुनिया सारे गुण उनके गाती

मेरे श्री राम की हर बात निराली हैं...

7: तीन लोग आपका पता पूछ रहे थे, मैनें दे दिया है

वो दशहरा पर आपके घर पधारेंगे... उनके नाम हैं

सुख..!! शांति..!! और समृधि..!!

विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं

8: बुराई का होता है नाश

दशहरा लाता है उम्मीद की आस,

श्रीराम करें आपके दुखों का नाश

हैप्पी दशहरा...

9: On this auspicious occasion

I wish the colour, bliss and

the beauty of this festival be

with you throughout the year

Wish you a Happy Dussehra 2023

10: May this Dussehra fill your life

with happy moments, positivity

and fulfill all your dreams...

Happy Dussehra 2023...