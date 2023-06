Bakra Eid Mubarak - Happy Eid ul-Adha 2023 Wishes, Images, Quotes, Shayari, messages, SMS, Greetings: इस्‍लाम में कुर्बानी का त्‍योहार बकरा-ईद 29 जून को मनाई जा रही है। इसे भी ईद की तरह ही सेलीब्रेट करते हैं। बकरीद का दूसरा नाम ईद-अल-अजहा है। जिसका मतलब है बलिदान का पर्व। इस त्‍योहार पर मुस्लिम लोग अपने पसंदीदा पशु की बलि देते हैं, जो आम तौर पर बकरा होता है। यही वजह है कि इसे आमतौर पर बकरीद के नाम से ही जाना जाता है। इस खास दिन पर सभी को दिल खोलकर ईद मुबारक बोलना तो बनता है, तो यहां से सलेक्‍ट करें और सभी अपनों को भेजें खूबसूरत मैसेज, शायरी और ग्रीटिंग्‍स।

Happy Eid Mubarak 2023 Wishes, Images, Quotes, Shayari, messages, SMS, Greetings: यहां आपके लिए हम खासतौर पर लाए हैं, कुछ चुने हुए शानदार मैसेज, विशेज और स्‍टेट्स कोट्स। चुनिए अपनी पसंद का मैसेज और शेयर कर डालिए सबके साथ।

1: हर ख्वाहिश हो मंजूर-ए-खुदा,

मिले हर कदम पर रजा-ए-खुदा,

फना हो लब्ज-ए-गम यही है दुआ,

बरसती रहे सदा रहमत-ए-खुदा

ईद मुबारक 2023

2: ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,

ईद मिटा देती है इंसान में दुरियां

ईद है खुदा का एक नायाब तोहफा

इसीलिए कहते हैं ईद मुबारक

Happy Eid al-Adha 2023

3: जिन्दगी के सभी पल खुशियों से कम न हों,

आप के लिए हर दिन ईद से कम न हो,

ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो

बकरा-ईद की मुबारकबाद

4: देखा ईद का चांद तो मांगी यह दुआ रब से

मुझे देदे तेरा साथ ईद का तोहफा समझ कर

Happy Eid al-Adha 2023

5: दिए जलते और जगमगाते रहें

हम आपको इसी तरह याद आते रहें

जब तक जिंदगी है, रहेगी ये दुआ हमारी,

आप ईद के चांद की तरह जगमगाते रहें

बकरा-ईद की मुबारकबाद

6: आया है आज का दिन ये मुबारक

सजी है रंगों की महफिल हर तरफ

ईद है उस खुदा का नायाब तोहफा,

आप सब को हमारी तरफ से बकरीद मुबारक...

Happy Eid Mubarak 2023

7: चुपके से चांद की रोशनी छू जाए आपको

धीरे से यह हवा कुछ कह जाए आपको,

दिल से जो चाहते हैं मांग लीजिए खुदा से,

हम दुआ करते हैं मिल जाए वह आपको...

Happy Bakrid 2023

8: May God give you

happiness of heaven above

Happy Eid Mubarak 2023

9: May the joy of Eid surround you

and your family

Eid ul Adha Mubarak 2023

10: May Allah shower Rahmah upon us

and accept our prayers

Eid ul Adha Mubarak to you...