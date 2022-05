नई दिल्ली (एएनआई)। ईद-उल-फितर के त्‍योहार पर आज राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की ओर से राष्ट्रपति भवन ने ट्विटर पर सभी को "ईद मुबारक" की शुभकामनाएं दीं और भारतीयों से मानवता की सेवा करने का संकल्प लेने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद मुबारक! रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार समाज में भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का एक पवित्र अवसर है। इस पवित्र अवसर पर, आइए हम सभी मानवता की सेवा करने का संकल्प लें और जरूरतमंदों के जीवन में सुधार करें।

Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this auspicious occasion enhance the spirit of togetherness and brotherhood in our society. May everyone be blessed with good health and prosperity.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि यह शुभ अवसर देश में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं। यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद-उल-फितर के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, दान और कृतज्ञता का उत्सव है। उन्‍होनें ट्वीट किया कि ईद-उल-फितर के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति पर, ईद-उल-फितर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, दान और कृतज्ञता का उत्सव है। ईद मुबारक। नायडू ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि त्योहार उदारता की भावना को मजबूत करेगा और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाएगा। उन्हें दोस्ती, भाईचारे, प्यार और आपसी सम्मान में बांधेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्वीट किया, "आपको ईद-उल-फितर की बधाई। धार्मिकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाला यह त्योहार और सेंवई की मिठास आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए।"

Eid Mubarak! May this auspicious festival usher in the spirit of love, and unite us all in the bond of brotherhood and harmony.