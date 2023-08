इंटरनेट डेस्‍क (कानपुर)। Happy Independence Day 2023 Wishes, quotes, Images, Status, Shayari, Greetings, messages: अपने भारत देश को अंग्रेजों के शासन से आजादी दिलाकर हमारे वीर शहीदों ने जिस देशभक्ति का परिचय दिया था, वैसी देशभक्ति की जरूरत आज भी हमारे देश को है। तभी तो भारत पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों की कतार में ऊपर रहेगा। तो आइए साथ मिलकर शपथ लें, अपने देश को और भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारे बस में होगा। इस 15 अगस्‍त को हम भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस बरस सरकार ने आजादी के पर्व को और भी खास बनाने के लिए हर घर तिरंगा(Har Ghar Tiranga) का अभियान चलाया है, जिसमें हर आम और खास 15 अगस्‍त को अपने घर, दुकान, ऑफिस आदि पर तिरंगा फहराएगा। तो आइए इस दिन को बनाएं और भी खास, यहां से चुनें अपनी पसंद के मैसेज, कोट्स, पिक्‍स और सभी के साथ शेयर करें आजादी पर्व की दिली शुभकामनाएं...

1: तिरंगा ही आन है

तिरंगा ही शान है

और तिरंगा ही हम

हिंदुस्तानियों की पहचान है...

हैप्‍पी इंडीपेंडेंस डे 2023

2: ना सर झुका है कभी, और ना झुकायेंगे कभी

जो अपने दम पर जिए, सच में जिंदगी है वही...

हैप्‍पी इंडिपेंडेंस डे 2023

3: मेरा हिंदुस्तान महान था

महान है और महान रहेगा.

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

4: जैसे वीर सपूतों ने अग्रेजों को हराया था

वैसे ही हम कोरोना को हराएंगे

और अपने हिंदुस्‍तान को और भी महान बनाएंगे

जय हिंद...

Happy Independence Day 2023

5: कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मात्रभूमि की शान का है,

हम लहरायेंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है...

6: दे सलामी इस तिरंगे को

जिस से तेरी शान है,

सर हमेशा ऊँचा रखना इसका

जब तक जान है...

7: भारत की फिजाओं को सदा याद रहूँगा,

आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा...

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं...

8: आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं,

तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है...

हैप्‍पी इंडिपेंडेंस डे 2023

9: देश भक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम,

कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम।

Happy Independence Day 2023

10: May this Independence Day brings fortune

and success for each and every one of us.

May our country see more progress

in the coming years! Happy Independence Day 2023 to dear all...

11: Whatever our religion, in the end,

we are all Indians. Wishing

a very Happy Independence Day to everyone..