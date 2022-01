नई दिल्ली (पीटीआई)। Happy New Year 2022 : साल 2022 का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नए साल की बधाई देते हुए शनिवार को सभी के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। "हैप्पी 2022! यह साल सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। हम प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं और अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए और भी अधिक मेहनत करें।" इतना ही नहीं पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण 'मन की बात' के हालिया एपिसोड की एक क्लिप भी साझा की, जिसमें उन्होंने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी थीं।

