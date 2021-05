(इंटरनेट डेस्‍क) Happy International Nurses day 2021 Quotes, Greetings, Messages, Wishes, Images, status & Significance of Nurses day: बात चाहे कोरोना जैसी महामारी से पीड़िित लोगों के इलाज की हो, या फिर युद्ध में घायलों की सेवा की। सभी जगह डॉक्‍टर्स से ज्‍यादा नर्स की जरूरत होती है। नर्सेस के बिना किसी भी रोग का ईलाज संभव नहीं है। आजकल जबकि दुनिया के ज्‍यादातर देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में नर्स कोरोना वॉरियर्स बनकर सभी मरीजों की सेवा करके उन्‍हें स्‍वस्‍थ बनाने में बेहतरीन रोल प्‍ले कर रही हैं। इन्‍हीं नर्सेस के योगदान को याद करने और उनका सम्‍मान करने के लिए ही इंटरनेशनल नर्सेस डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है। नर्सेस डे मनाने के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। Florence Nightingale जी हां यही वो नाम है, जिनकी 201वीं बर्थ एनीवर्सरी के मौके पर इस साल हम नर्सेस डे मना रहे हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो नर्स थीं, जिन्‍होंने 19वीं सदी में युद्धों के दौरान घायल सैनिकों की सेवा और ईलाज करने का जिम्‍मा उठाया और इसके लिए तमाम महिलाओं को सामूहिक रूप से नर्सिंग कला सिखाना शुरु किया। कुछ ही वक्‍त में उनकी ख्‍याति दूर दूर तक फैल गई। हर नर्स की क्‍या जिम्‍मेदारियां होती हैं और उन्‍हें कैसे काम करना चाहिए। इन बातों के प्रचार प्रसार के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आज भी वर्ल्‍ड हेल्‍थ ऑर्गनइजेशन और पूरी दुनिया याद करती है। तो चलिए हम भी इस कोरोना संकट के समय नर्सेस के योगदान का प्रचार करें। साथ ही शेयर करें ये शानदार कोट्स और मैसेज।

Happy Nurses day 2021 Quotes, Greetings, Messages, Wishes: यहां से चुनें अपनी पसंद के मैसेज, कोट्स, स्‍टेट्स और शेयर करें सभी के साथ...

1: तुम कर्मनिष्ठ सेवा की मूरत

हर काम तेरा कमाल है

है तहेदिल से आभार तुम्‍हारा

तू इंसानियत की मिसाल है

Happy Nurses day 2021

2: जीवन की डोर हो तुम

जीवन संचार हो तुम

करती नैया पार हो तुम

नर्स नहीं भगवान हो तुम

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं

3: ना रातों को सो रही हो,

ना अपने दुखो में रो रही हो।

निजी सुखो को त्याग कर,

है देश से जुड़ाव तुम्हारा।

बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो,

है आम जनमानस से लगाव तुम्हारा।

Happy Nurses day 2021

4: ना जाने क्या था नर्स की उस फूंक में

जो हर चोट ठीक हो जाया करती थी

नर्स लगाती हलकी सी चपत ज़मीन को

दर्द सारा दूर हमारा कर देती थी

5: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर देश की सभी नर्सों को बहुत बहुत शुभकामनाएं...

6: नर्स से बड़ा कोई संसार में

इसकी कहानी है अपार

नर्स से बड़ा कोई धर्म महीन

इसमें समाए तीनों संसार

हैप्‍पी नर्स डे 2021

7: सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा,

निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा

बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो,

है जनमानस से लगाव तुम्हारा...

नर्स दिवस की शुभकामनाएं

8: तेरे ही आंचल में निकला बचपन

तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन

कहने को तो नर्स सब कहते हैं

पर मेरे लिए तुम ही हो भगवान...

हैप्‍पी नर्स डे 2021

9: Not all heroes wear capes. Some wear nursing caps! Happy Nurses day to those heroes.

10: Heartfelt thanks and happy nurse&यs day wishes to you. This Covid-19 pandemic proved your worth again.

11: Nursing is not an easy job and those who dedicate their whole lives in this profession must be respected and celebrated! Happy Nurses Day...

12: Happy Nurses Day! You give hope to live, and that makes people fight their illness and recover.

13: Happy Nurses Day 2021! Your smile is enough to fight the darkness of despair and cure all the diseases.