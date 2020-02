happy promise day 2020 shayari in hindi : शायरी व कोट्स के साथ भेंजे ये तस्वीर

कानपुर। Happy Promise Day 2020 Shayari : वैलेंटाइन वीक के चार दिन मनाए जा चुके हैं। पहला दिन रोज डे, दूसरा प्रपोज डे, तीसरा चाॅकलेट डे है और चौथा दिन टेडी डे है। वहीं अब पांचवा दिन प्राॅमिस डे है। प्राॅमिस डे के दिन कपल्स एक- दूसरे को प्यार से अपने- अपने दिल की बात कहते हैं। इससे उनके बीच भरोसा तो बढ़ता ही है और उनका रिश्ता भी मजबूत होता है। फिलहाल यहां पढ़िए ये शानदार शायरियां। इनमें से कोई भी शायरी आप फेसबुक व वाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं।

1. वादा किया है तो निभाएंगे, बन के फिजा तेरा जीवन महकाएंगे, हम हैं तो जुदाई का गम कैसा, तेरी हर सुबह फूलों से सजाएंगे।

2. वादा है तुझसे कभी रुलाएंगे नहीं, हालात जो भी हो तुझे भुलाएंगे नहीं, छुपा के अपनी आंखों में रखेंगे तुझको, दुनिया में किसी और को दिखाएंगे नहीं।

3. ये वादा है हमारा, ना छोड़ेंगे कभी साथ तुम्हारा, जो गए तुम हमे भूल कर कहीं, ले आएंगे पकड़ कर हाथ तुम्हारा।

4. खुशबू की तरह तेरी हर सांस मैं, प्यार अपना बसाने का वादा है, रंग जितने है मोहब्बत मं हमारी, आपके जीवन में सजाने का वादा है।

5. मोहब्बत में मैं खुद को भूल जाऊंगा, रहा वादा तेरी शोहबत में, मैं दुनिया भूल जाऊंगा, कभी आजमाना हमें भी अपनी महफिल में, मैं तेरी खातिर दुनिया- ए- महफिल भूल जाऊंगा।

6. कोई नहीं आएगा मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता।

Happy Promise Day 2020 Quotes in English : वैलेंटाइन वीक के पांचवे दिन यानी की प्रपोज डे पर आप अपने चाहने वालों को शायरी ही नहीं बल्कि इंगलिश कोट्स भी भेज सकते हैं। ये शानदार कोट्स आपको प्राॅमिस डे पर उनके और करीब ले आएंगे।

1. You gave my life a new meaning, I promise that Iam to love you for the rest of my life.

2. Promise me that you will never leave me alone.

3. Some things you don't have to promise.

4. God of my life, I welcome this new day. It is your gift to me, a new creation, a promise of resurrection.

5. My life would be incomplete and meaningless if you were not my love.

Happy Promise Day 2020 Image : प्राॅमिस डे पर अपने साथी को खूबसूरत तस्वीरें भेज कर भी आप उन्हें विश कर सकते हैं। इस दिन आपको अपने दिल की बात कहने के लिए सिर्फ शब्दों की ही नहीं बल्कि तस्वीरों की भी जरुरत पड़ेगी। तो ये फोटोज आप उन्हें वाट्सएप व फेसबुक पर भेज सकते हैं।

Posted By: Vandana Sharma