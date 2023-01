Happy Republic Day 2023 Wishes, Images, Quotes, Greetings, SMS, Messages, Status, Shayari, Photos: ऐसे तो भारत की आजादी का पर्व 15 अगस्‍त किसी भी भारतीय के लिए सबसे अहम है, लेकिन 26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस पर भारत राष्ट्र को वो गौरव हासिल हुआ, जिसके लिए तमाम राष्ट्रभक्‍तों ने अपना बलिदान दिया था। स्‍वतंत्र देश को अपना संविधान दिलाने वाले गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए बहुत खास है। तो इस दिन पर दिल्ली ही नहीं अपने दिलों में भी मनाएं गणतंत्र का त्‍योहार और सभी के साथ शेयर करें ये खूबसूरत शुभकामनाएं। यहां से चुनिए अपनी पंसद के कुछ खूबसूरत मैसेज, ग्रीटिंग्‍स और फोटो स्‍टेट्स और सभी को भेजकर दिलों में जगाएं देशभक्ति।

Share Happy Republic Day 2023 Wishes Images, Quotes, Status, Greetings, Messages, Photos on 26th January: यहां से अपना फेवरेट हिंदी या इंग्लिश मैसेज कॉपी करें और डाउनलोड करें खूबसूरत विश इमेज और सभी को भेजें, ताकि हर किसी को हो आपकी भावनाओं का एहसास।

1: कुछ नशा तिरंगे की आन है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं...

2: राष्ट्र के लिए मान-सम्मान रहे

हर एक दिल में हिन्दुस्तान रहे,

देश के लिए एक-दो तारीख नहीं

भारत माँ के लिए ही हर सांस रहे,

Happy Republic Day 2023

3: अपना 72वां गणतंत्र दिवस खुशी से हम मनाएंगे,

देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे।

गणतंत्र दिवस की बधाई

4: आओ झुककर सलाम करें उन्हें

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून

जो देश के काम आता है,

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

5: नहीं सिर्फ जश्न मनाना, नहीं सिर्फ झंडे लहराना

ये काफी नहीं है वतन पर, यादों को नहीं भुलाना,

जो कुर्बान हुए उनके लफ़्ज़ों को आगे बढ़ाना

खुदा के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए लुटाना

Happy Republic Day 2023

6: ना जियो धर्म के नाम पर

ना मरो धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का

बस जियो वतन के नाम पर...

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

7: दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है

सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक तुझ में जान है...

जय हिंद... Happy Republic Day

8: ना पूछो जमाने से कि

क्या हमारी कहानी है,

हमारी पहचान तो बस इतनी है

कि हम सब हिंदुस्तानी हैं

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं...

9: आज़ादी का जोश कभी कम ना होने देंगे

जब भी ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे,

क्योंकि भारत हमारा देश है

अब दोबारा इस पर कोई आंच ना आने देंगे,

हैप्पी रिपब्लिक डे 2023

10: ना जुबान से, ना निगाहों से

ना दिमाग से, ना रंगों से,

ना ग्रीटिंग से, ना गिफ्ट से

आपको 26 जनवरी मुबारक डायरेक्ट दिल से...

Happy Republic day 2023

1: A thousand salutes to the

the great nation of ours.

May it become even more

prosperous. Wish you

a very Happy Republic Day 2023

2: On this special day,

let&यs promise our motherland that

we will do everything

to enrich and preserve our heritage

our ethos and our treasure

Happy Republic Day...

3: The true republic:

men, their rights, and nothing more

women, their rights, and nothing less

Happy Republic Day 2023

4: Be proud that you are an

Indian because blessed

are those who are born

in this great country.

Happy Republic Day

5: Freedom Is Nothing

But A Chance To Be Better.

Happy Republic Day

6: Freedom in the mind, strength in the words,

the pureness in our blood and pride in our souls.

Let&यs salute our martyrs on Republic Day.

Happy Republic Day 2023...