कानपर (इंटरनेट डेस्क)। आज हम जो भी है अपने गुरुओं की वजह से है। जरा सोचिए अगर इस दुनिया में गुरु न होते तो आज हम कहां होते। अगर न्यूटन जैसे महावैज्ञानिक ने हमें गति और गुरुत्वाकर्षण के बारे में न बताया होता तो शायद ही आज हम विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर पाते। उन्हीं गुरुओं को याद करने के लिए और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। आज हम आपको बताने वाले है उन दिग्गज क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे है, जो आज इतने महान क्रिकेटर्स इसलिए है क्योंकि उनके टीचर्स ने उन्हें इस काबिल बनाया।

कोहली ने दी टीचर्स को विराट बधाई

विराट कोहली ने कई इंटरव्यू में बताया है कि वह अपनी सक्सेस के पीछे अपने गुरुओं का हाथ मानते है। आज विराट दुनिया के जाने-माने क्रिकेटर है। मौजूदा समय में विराट एशिया कप में दमदार बल्लेबाजी कर रहें है। अपने बल्ले से कमाल करने वाले विराट कोहली ने टीचर्स डे के मौके पर सभी टीचर्स को बधाई दी। विराट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी टीचर्स और मेंटोर्स को टीचर्स डे की बधाई। आप सभी का हमारी सोसाइटी में बेशकीम्ती योगदान है।

रैना ने भी दी बधाई

पूर्व क्रिकेटर रैना ने भी टीचर्स डे के मौके पर अपने गुरुओं को बधाई दी। रैना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। जिन्होनें जीवन के हर पड़ाव पर हमें सिखाया और हमारी कामयाबी के लिए काम किया। उन सभी गुरुओं को टीचर्स डे की बधाई।

On this day, I feel grateful for my parents and my uncle who were no less than Gurus for me & motivated me to pursue my dreams and play cricket.

Happy Teacher's Day to each and everyone who helped all of us at different walks of life.

Thank you! ❤️#TeachersDay — VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 5, 2022

भारत के पूर्व दिग्ग्ज क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी टीचर्स डे के मौके पर अपने गुरु जैसे पेरेंट्स को बधाई दी। लक्ष्मण ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज इस मौके पर मैं अपने पेरेंट्स और अंकल का आभारी हूं जिन्होनें मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।