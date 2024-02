इस valentine day पर इन रोमांटिक शायरी और मैसेज से पिघलांए अपने पार्टनर का दिल

कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Valentine Day Quotes & Shayari in Hindi: अगर दुनिया जीने के लिए सबसे इंपार्टेंट चीजों की बात हो तो प्यार उनमें से एक है। हर कोई अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो किसी न किसी से अपने प्यार का इजहार तो जरूर किया होगा। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया और इस साल अपने पार्टनर को अपना हाल ए दिल सुनाने का प्लान बना रहे हैं। तो इसमें हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। इस साल वैलेंटाइन डे के मौके पर इन खूबसूरत और रोमांटिक शायरी के जरिए अपने पार्टनर को प्यार का एहसास करा सकते है।

1. वो पूछते है हमें, क्या हुआ है तुम्हें?

अब उन्हें कैसे बताए?

उन्हीं से मोहब्बत हुई है।

2. मेरे बस में नहीं अब हाल-ए-दिल बयां करना,

बस इतना समझ लो, लफ्ज कम और मोहब्बत है बेइंतहा!

3. आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है,

दिन कोई भी हो मेरे लिए वो त्यौहार हो जाता है।

4. बहुत छोटी-सी लिस्ट है मेरी ख्वाहिशों की

पहली ख्वाहिश भी तुम और आखिरी भी तुम!

5. कभी रुलाता है ये प्यार,

हर पल की याद दिलाता है ये प्यार,

चाहो या न चाहो पर आपके होने पर,

अहसास दिलाता है यह प्यार।

6. And if the stars should ever die, we&यll make our own light, you and I.

7. I am who I am because of you. You are every reason, every hope, and every dream I&यve ever had.

8. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world.

9. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

10. I&यve tried so many times to think of a new way to say it, and it&यs still I love you.