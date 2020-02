happy valentines day 2020 shayari in hindi : ऐसे हुई प्रेम के प्रतीक के इस दिन की शुरुआत

Happy Valentines Day 2020 Shayari in Hindi : वैलेंटाइन्स डे का खास दिन कपल्स के लिए आ ही गया। रोज डे से लेकर किस डे तक का सात दिनों के महत्वपूर्ण सफर साथ- साथ पूरा करने के बाद पार्टनर के साथ इसे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। इस खास दिन पर अगर आप सोच रहे हैं कि गर्लफ्रेंड को किस तरह विश करें और उन्हें क्या लिख कर भेंजे कि पढ़ते ही उनके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए। तो चलिए आपको कुछ ऐसी ही हिंदी शायरी पढ़ाते हैं।

1. अब तो शाम- ओ- सहर मुझे रहता है बस खयाल तेरा, कुछ इस कदर दुआओं सा मिला है मुझे साथ तेरा, की अब कोई शिकवा और शिकायत नहीं उस खुदा से बस एक तुम्हे पाकर खुशियों से भर गया ये दामन मेरा।

2. तुम्हारे साथ रहते- रहते तुम्हारी चाहत सी हो गई है, तुमसे बात करते- करते तुम्हारी आदत सी हो गई है, एक पल न मिले तो बेचैनी सी लगती है, दोस्ती निभाते- निभाते तुमसे मोहब्बत सी हो गई है।

3. कुच सोचुं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा नाम आता है, कब तक मैं छुपाऊं अपने दिल की बात, तेरी हर एक अदा पे हमें प्यार आता है।

4. कुछ रोशन है जिंदगी तेरे आने से, कुछ बहकी सी है फिजा तेरे आने से, तू मुक्कद्दर है मेरे प्यार का, झूम उठा है मेरा दिल तेरे आने से, अब आए हो तो कभी लौट कर मत जाना, टूट कर भी कर जाऊंगी तेरे चले जाने से।

5. तेरे होंठो पे हो बस मुस्कान, ऐसा में कुछ आज करूं, ना होने दूं कभी मोहब्बत कम, इतना जी भर कर तुझे प्यार करूं।

Happy Valentines Day 2020 Wishes in English : वैलेंटाइन डे की विश अपने प्यार के पास भेजने के लिए सिर्फ हिंदी शायरियों से ही काम नहीं चलेगा बल्कि आपको उन्हें इंग्लिश विशेज भी भेजनी चाहिए। तो चलिए आपको कुछ अंग्रेजी की विशेज भी पढ़ाते हैं जिसे आप उन्हें भेज सकते हैं।

1. A day without you in my life should never come and even if it does, let it be the last.

2. Loving you is the best thing that has ever happend to me.

3. No matter the celebration of the day, there is nobody in this world I had rather share my happiness with.

4. You are amazing, awesome and so inspiring. You own my heart.

5. I wish to god that I can be reborn a million times, just so I can fall in love with you in each and every one of them.

Posted By: Vandana Sharma