लखनऊ (पीटीआई)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों को आक्रोश व्याप्त है। पीड़िता का अंतिम संस्कार बुधवार की तड़के उसके पैतृक स्थान पर किया गया। वहीं इस मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

Prime Minister Narendra Modi spoke to me over #Hathras incident, he said that strictest of action be taken against the culprits: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/bqMQpCqOEO

Culprits of #Hathras gangrape incident will not be spared. An SIT has been formed to investigate the incident, the team will submit a report within next 7 days. To ensure swift justice, this case will be tried in a fast-track court: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath (File photo) pic.twitter.com/Lr9G9oIQaV