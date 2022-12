मुंबई (एएनआई) । अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस के खिलाफ खेलकर शानदार जीत दर्ज कराई है, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड सेलेब्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नही कर पाए। कई सितारों ने लियोनेल मेसी और उनकी टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। 'पठान' एक्टर शाहरुख खान ने ट्विटर पर अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए मेसी की 'टैलेंट और हार्ड वर्क के लिए उनकी जमकर तारीफ करते हुए लिखा कि "हम अब तक के बेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल को जी रहे हैं। मुझे अपनी माँ के साथ छोटे से टीवी पर वर्ल्ड कप देखना याद है। और अब वही एक्साइटमेंट अपने बच्चों के साथ भी महसूस करता हूँ। टैलेंट, हार्ड वर्क और ड्रीम्स में हम सभी को विश्वास दिलाने के लिए मेसी का धन्यवाद।"

We are living in the time of one of the best World Cup Finals ever. I remember watching WC with my mom on a small tv….now the same excitement with my kids!! And thank u #Messi for making us all believe in talent, hard work & dreams!!