नई दिल्ली (आईएएनएस)। IND vs PAK Asia Cup : एशियाई क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर स्टेज के मैच के लिए एक रिजर्व डे की घोषणा के बाद विवाद खड़ा हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच बारिश के कारण रद कर दिया गया था। इस पर 10 सितंबर रविवार को भारत और पाकिस्तान मुकाबले के दौरान एक बार फिर भारी बारिश की आशंका पर आयोजकों ने 11 सितंबर सोमवार को रिजर्व डे कर दिया। एसीसी के डिसिजन पर कहा जा रहा है कि अन्य सुपर चार मैचों को सेम राइट नहीं दिया गया है। श्रीलंका के कोच क्रिस सिल्वरवुड और बांग्लादेश के कोच चंडिका हथुरासिंघा भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मैच के लिए रिजर्व डे देने के एसीसी के इस फैसले से नाखुश हैं।

If true this is absolute shamelessness this. The organisers have made a mockery and it is unethical to have a tournament with rules being different for the other two teams.

In the name of justice, will only be fair if it is abandoned the first day, may it rain harder on the… https://t.co/GPQGmdo1Zx