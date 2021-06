मुंबई (पीटीआई)। श्रीलंका के सीमित ओवरों के दौरे के लिए भारतीय कप्तान शिखर धवन ने रविवार को आगामी सीरीज को एक चुनौती करार दिया और कहा कि श्रीलंका में होने वाले मैच इन युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देंगे। ताकि वह मुख्य टीम में जगह बनाने की दौड़ में आगे रह सकें। धवन ने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की उपस्थिति में वर्चुअल प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह एक बहुत अच्छी टीम है। हमारी टीम में सकारात्मकता है, आत्मविश्वास है और सभी को भरोसा है कि हम अच्छा करेंगे। बहुत उत्साह है।"

खिलाड़ी मैदान में उतरने का तैयार

धवन ने आगे कहा, "यह एक नई चुनौती है लेकिन साथ ही यह हम सभी के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अवसर है। हर कोई इंतजार कर रहा है (दौरे के शुरू होने के लिए)। 13-14 दिन बीत चुके हैं जब हम क्वारंटीन में हैं, इसलिए खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मैदान पर उतर सकते हैं और हमारे पास तैयारी के लिए 10-12 दिन हैं।"

What does the #SLvIND limited-overs series mean for everyone involved with the Indian team? 🤔



Here's what Rahul Dravid - #TeamIndia Head Coach for the Sri Lanka series - has to say 🎥 👇 pic.twitter.com/ObUgFdhStj