कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। धोनी ने यह फैसला आईपीएल का 15वां सीजन शुरु होने से दो दिन पहले लिया है। एमएस धोनी के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गयी है। सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

वसीम जाफर ने धोनी को बताया बाहुबली

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने एमएस धोनी ने कप्तानी छोड़ने के फैसले पर ट्विटर पर फिल्म बाहुबली का एक वीडियो पोस्ट किया है। जाफर ने एमएस धोनी को बाहुबली के किरदार में इंगित किया है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर के श्रीकांत ने ट्वीट करते हुए लिखा एमएस धोनी जैसा कप्तान लाखों सालों में भी नहीं मिल सकता है। प्रज्ञान ओझा ने अपने ट्वीट को शायराना अंदाज में लिखा। ओझा ने ट्वीट किया, इज़्ज़तें, शोहरतें, चाहतें, उल्फ़तें कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं,आज मैं हूं जहां कल कोई और था...आज मैं हूं जहां कल कोई और था ,ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था।

#MSDhoni quits as captain never in a million years did i think it was possible! What a leader @msdhoni has been and what a legacy he leaves for @imjadeja to carry the baton of the best team in the Ipl by a mile @ChennaiIPL!