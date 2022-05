पुणे (आईएएनएस)। जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच जीतने के लिए आपस में भिड़ रहे थे, वहीं एक कपल पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के स्टैंड में एक साथ जीवन बिताने का वादा कर रहा था। कैमरामैन, जो ऐसे मौकों पर कभी नहीं चूकते, उन्होंने उस पल को बहुत अच्छी तरह से कवर किया। इसके बाद कपल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। सीएसके की पारी के 11वें ओवर के दौरान एक लड़की आरसीबी की जर्सी पहने एक शख्स को प्रपोज करती नजर आई, लड़की घुटने के बल बैठकर लड़के को प्रपोज कर रही थी।

जाफर ने किया मजेदार कमेंट

लड़के ने इस प्रपोजल का तुरंत स्वीकार कर लिया। जिसके बाद वहां बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाकर कपल को बधाई दी। कपल की तस्वीरें और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर, जो अपने मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस पर एक मजेदार कमेंट किया। जाफर ने कहा कि लड़की ने अपने जीवन साथी के रूप में एक आरसीबी प्रशंसक को चुनने का सही फैसला किया। क्योंकि जिसने आरसीबी की टीम को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा वो किसी को नहीं छोड़ सकता।

Smart girl proposing an RCB fan. If he can stay loyal to RCB, he can definitely stay loyal to his partner 😉 Well done and a good day to propose 😄 #RCBvCSK #IPL2022 pic.twitter.com/e4p4uTUaji