नई दिल्ली (एएनआई)। बुली बाई एप विवाद के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा एक 18 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किए जाने के बाद, अनुभवी गीतकार जावेद अख्तर ने उस पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने लोगों से लड़की को क्षमा करने का आग्रह किया। आरोपी लड़की के हाल ही में अपने माता-पिता को कैंसर और COVID-19 से खो दिया। अख्तर, जो इस मामले पर सक्रिय रूप से अपनी राय साझा कर रहे हैं, उन्होंने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल पर नेटिजन्स से दया दिखाने और लड़की को माफ़ करने के लिए कहा।

अख्तर ने ट्वीट करके कही ये बात

अख्तर ने ट्वीट किया, "अगर "बुली बाई" एप के वास्तव में एक 18 साल की लड़की मास्टरमाइंड थी, जिसने हाल ही में अपने माता-पिता को कैंसर और कोरोना में खो दिया है, तो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि उसने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया। उस पर दया दिखाओ और उसे माफ कर दो।"

If “ bully bai” was really masterminded by an 18 year old girl who has recently lost her parents to cancer n Corona I think the women or some of them meet her and like kind elders make her understand that why what ever she did was wrong . Show her compassion and forgive her .