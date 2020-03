कानपुर। Jaydev Unadkat engagement 28 साल के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट के लिए मौजूदा घरेलू सीजन काफी शानदार रहा। रणजी ट्रॉफी फाइनल में सौराष्ट्र को जीत दिलाने के बाद जयदेव ने एक नई पारी की शुरुआत की। इस खिलाड़ी ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रिनी के साथ इंगेजमेंट वाली तस्वीर रविवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। रिनी के साथ काफी रोमांटिक पोज देते हुए जयदेव ने इंगेजमेंट के बारे में अपने फैंस को सूचना दी। इस समारोह में जयदेव ने लाइट पिंक कलर की शेरवानी पहनी हुई है जबकि उनकी मंगेतर ने पर्पल रंग का लहंगा पहना है। इस तस्वीर में कपल काफी खूबसूरत लग रहा।

पुजारा भी शामिल हुए समारोह में

जयदेव की इस इंगेजमेंट सेरेमनी में भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा भी शामिल हुए। पुजारा ने भी ट्विटर पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। वह अपनी पत्नी संग यहां पहुंचे थे और जयदेव को जिंदगी की नई पारी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। पुजारा ने ट्विटर पर सबके साथ वाली एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'रिनी का इस परिवार में स्वागत है। मुझे काफी खुशी है कि मेरे भाई जयदेव उनादकट को उसका जीवनसाथी मिल गया।'

काफी शानदार रहा ये सीजन

जयदेव उनादकट के लिए 2019-20 सीजन काफी शानदार रहा। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि टूर्नामेंट में खूब विकेट चटकाए। इस सीजन जयदेव ने 13.23 की इकोनॉमी के साथ 67 विकेट अपने नाम किए। यही नहीं सेमीफाइनल और फाइनल के आखिरी दिन उनादकट ने बेहतरीन गेंदबाजी कर टीम को खिताब दिलवाया।

Welcome to the family Rinny. I am so glad that my brother @JUnadkat has found the love of his life. 🤗



P:S - You have to deal with a lot of bromance pic.twitter.com/X9aZxFfm0o