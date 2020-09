नई दिल्ली (एएनआई)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मुख्य विपक्षी दलों और कुछ छात्रों के विरोध के बावजूद, मंगलवार को COVID-19 के साथ शुरू हो गई है। दिल्ली में परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले, छात्रों के तापमान की जांच की गई। इसके साथ ही उन्हें सैनिटाइजर भी दिए गए। प्रांजल ने नई दिल्ली के विवेक विहार में अरवाचिन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने परीक्षा केंद्र के बाहर एएनआई से बात करते हुए कहा, अपना खुद का सैनिटाइजर लेकर जा रहा हूं और मैंने तापमान जांच भी करवाई थी।

Gorakhpur: Candidates writing #JEEMain arrive at an examination centre in Nausar. Announcements being made for them to maintain social distancing and other measures in the wake of #COVID19 . pic.twitter.com/nzAauz1gAN



सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए देखा गया

कोलकाता में भी, परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को TCS Gitobitan में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कतारों में खड़ा देखा गया था। गोरखपुर में भी उम्मीदवारों के लिए कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य उपायों को बनाए रखने की घोषणा की जा रही थी।

Delhi: Candidates arrive at Arwachin Bharti Bhawan Sr Sec School in Vivek Vihar, designated as an examination centre for #JEEMain. The temperature of candidates being checked. A candidate, Pranjal says, "I am carrying my own sanitiser and I had also undergone a full body checkup" pic.twitter.com/qwuUJmKkIr