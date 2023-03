नई दिल्ली (आईएएनएस)। Karnataka Assembly Election 2023: भारत चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में 10 मई को मतदान होगा। वहीं परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। राज्य में 224 विधानसभा सीटें हैं। इसमें वर्तमान में सत्तारूढ़ भाजपा के 119 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 75 और उसके सहयोगी जद (एस) के पास 28 सीटें हैं। विशेष रूप से, 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने की प्रक्रिया में हैं।

#WATCH | The day of polling for Karnataka Assembly elections will be 10th May, in the single phase and the results will be declared on 13th May. pic.twitter.com/v5lzt3HaBe