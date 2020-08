नई दिल्ली (एएनआई)। दुबई से आ रहा एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान शुक्रवार को केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर फिसलने के बाद दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया। इस दर्दनाक हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा दो पायलटों सहित मरने वालों की संख्या 18 हो गई। वहीं 127 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा शुक्र है विमान में आग नहीं लगी। अगर विमान में आग लग गई होती तो हमारा काम बहुत मुश्किल होता। स्थितियां और गंभीर होती है। मंत्री ने कहा कि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए कोझिकोड हवाई अड्डे का दौरा करेंगे। वह कोझीकोड हवाई अड्डे जा रहे हैं।

Our task would have been much more difficult if the plane had caught fire. I am going to the airport (Kozhikode International Airport in Karipur): Hardeep Singh Puri, Civil Aviation Minister #Kerala https://t.co/4jXb4PAxQI