नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस संक्रमण की देश में मौजूदा स्थिति और इसकी वजह से लगे लाॅकडाउन पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दाैरान पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोरोना के खिलाफ लड़ाई दोनों ही बहुत जरूरी है। चर्चा के दाैरान अधिकांश राज्यों के सीएम लाॅकडाउन बढ़ाने के समर्थन में रहे। इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अर्थव्यवस्था को महत्व देना होगा और साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। पीएम ने कहा स्पष्ट ताैर पर कहा अर्थव्यवस्था और कोरोना के खिलाफ लड़ाई दोनों ही बहुत जरूरी है।

Most of the CMs said the way in which cases are increasing, there should be a cautious approach & PM should take a call on basis of observation of CMs. Most of the BJP-ruled states' CMs said that lockdown should be continued & economic activities be started slowly: Puducherry CM pic.twitter.com/fuY2o5uOIH