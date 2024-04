कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Maidaan Twitter Review: 'शैतान' की कमाल की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद अब अजय देवगन फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। एक्टर की बायोग्राफिकल फिल्म 'मैदान' ईद के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन, सैय्यद अब्दुल रहीम के रोल में नजर आए। सैय्यद अब्दुल रहीम पेशे से एक फुटबॉल कोच है, वहीं ये फिल्म उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाती है। तो आईए जानते हैं कि फैंस को कैसी लगी ये फिल्म।

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर इस फिल्म की तारीफ करते हुए एक फैंन ने पोस्ट करते हुए लिखा कि, "मैदान फिल्म देख ली। अजय देवगन ने क्या आउटस्टैंडिंग मास्टर क्लास एक्ट किया है। क्लाइमैक्स में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक और सुपरहिट के लिए अजय देवगन को बहुत-बहुत बधाई। फिल्म बड़े मिया छोटे मिया को खा जाएगी ये मूवी वीकेंड से ही।"

वहीं एक दूसरे यूजर ने अजय की तारीफ में लिखा कि, "मैदान को जितना प्यार मिल रहा है उससे पता चलता है कि फिल्म में निर्माताओं ने कितनी मेहनत की है। अजय देवगन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और उन निर्माताओं को सलाम जिन्होंने इसे मास एक्शन फिल्म के सामने रिलीज करने का साहस किया। मैदान एक ऑर्गेनिक हिट है।"

#Maidaan: An enthralling sports biography



While the first half sets a solid foundation, it's the second half that truly shines.. Ajay Devgan is so good 🌟



Every aspect radiates brilliance, with the final 45 minutes being particularly exceptional.



Rating: 4/5 👏🔥…Must Watch pic.twitter.com/xFAdUeOxgN — Swathiiii 🌸 (@Swathi_Prasad96) April 11, 2024

एक अन्य यूजर ने लिखा कि, "मैदान एक रोमांचक खेल जीवनी। जबकि पहला भाग एक स्ट्रांग बेस तैयार करता है, यह दूसरा भाग है जो वास्तव में चमकता है। अजय देवगन बहुत अच्छे हैं। हर पहलू प्रतिभा बिखेरता है, अंतिम 45 मिनट विशेष रूप से असाधारण हैं।"